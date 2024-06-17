Станчу - о победе над Украиной: Это был лучший гол в моей карьере

Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу не сдерживал своих эмоций после фантастической победы над Украиной со счетом 3:0 в первом матче группового этапа Евро-2024.

"Это был лучший гол в моей карьере. Эта футболка означает для меня все. Забить в финале Евро и выиграть так, как мы это сделали - это просто невероятно.

Поддержка болельщиков была уникальной, мы никогда не испытывали ничего подобного. У моих братьев и сестер, моего отца и жены были слезы на глазах. Я хотел бы поблагодарить их всех и надеюсь, что мы сделали их очень счастливыми сегодня".