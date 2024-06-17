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Станчу - о победе над Украиной: Это был лучший гол в моей карьере
Хавбек ответил на вопросы журналистов
Getty Images
Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу не сдерживал своих эмоций после фантастической победы над Украиной со счетом 3:0 в первом матче группового этапа Евро-2024.
"Это был лучший гол в моей карьере. Эта футболка означает для меня все. Забить в финале Евро и выиграть так, как мы это сделали - это просто невероятно.
Поддержка болельщиков была уникальной, мы никогда не испытывали ничего подобного. У моих братьев и сестер, моего отца и жены были слезы на глазах. Я хотел бы поблагодарить их всех и надеюсь, что мы сделали их очень счастливыми сегодня".
Напомним, что Станчу забил первый гол Украине на 29-й минуте поединка.
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