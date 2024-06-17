Евро. Бельгия - Словакия 0:1. Группа Е - сплошная сенсация

Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 1-й тур

17.06.2024. "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Бельгия - Словакия 0:1

Бельгия: Кастельс - Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакио 84) - Мангаля (Бакайоко 58), Онана - Троссар (Тилеманс 74), де Брюйне, Доку (Опенда 84) - Лукаку

Словакия: Дубравка - Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда (Оберт 90+4) - Шранц (Дюриш 81), Боженик (Стрелец 70), Гараслин (Суслов 70)

Гол: Шранц 7

Предупреждения: Мангала 30, Тилеманс 76, Лукебакио 85 - Шранц 41



Завершился 1-й тур Евро-2024 и в группе Е. Этот квартет пока удивляет неожиданностями. Кого-то удивляет в лучшем смысле слова, кого-то - в худшем. После полного провала сборной Украины и успеха Румынии, настала очередь стартовать на турнире Бельгии и Словакии.

В стартовых составах почти без неожиданностей. Словакия выпустила 11-ку, идентичную последней товарищеской игре, а у Бельгии лишь слева в обороне появился Карраско вместо травмированного Менье. Зная, что обе команды играют в атакующий футбол, можно было с легкостью догадаться, что голевых моментов будет много. Так и произошло.

Первая возможность для взятия ворот возникла уже на 3-й минуте. Лукаку завершал атаку ударом, находясь вплотную к вратарю. Но пробил по центру, прямо туда, где стоял голкипер. Было очень опасно.

А дальше начала феерить Словакия. Их гол на 7-й минуте удивил. Доку у своих ворот отдал неудачный пас, который перехватил соперник. В конце мяч оказался у Шранца, оставалось только точно пробить. К счастью для словаков, выстрел получился идеальным, под правую стойку ворот.

Словакия преобладала Бельгию по игре в первом тайме. Этот запал, желание, эмоция - была только у них. Дерзость, а главное отсутствие страха перед именитым оппонентом, приносили успех. Хотя были и ошибки, как вот неточная передача Дубравки. В том эпизоде кожаный оказался у ног Троссара. Полузащитник решил сразу нанести удар по пустым воротам, хотя имел варианты отпасовать партнерам. С решением таки прогадал - выше ворот.

Под конец тайма еще одну возможность забить имел коллектив Кальцони. Просто невероятно разыгранная комбинация: передача Куцки с фланга доставила мяч прямо на ногу Гараслину, и тот без раздумий сразу пробил. Что выстрел, что сейв голкипера - хочется пересматривать снова и снова.

Во второй половине матча Словакии уже было тяжелее. Бельгия, разумеется, не будет соглашаться на такой результат. Период времени с 55-й по 65-ю минуту вообще стал полным испытанием для номинальных гостей. Сначала хлопот доставил Лукаку. Дубравка справился с его ударом под ближнюю штангу. Но через минуту Ромелу таки забил. Повезло, что сделал он это из офсайда. Далее снова опасность у ворот, теперь уже от Троссара. Голкипер записал в актив очередной сейв.

На 63-й минуте бельгийцы теряют 100-процентный момент. Доку прострелил с фланга, Дубравка отбил мяч, но сделал это прямо на Бакайоко, которому оставалось просто расстреливать ворота. И снова словакам везет. Ганцко выбивает кожаного с линии ворот.

Словакия действовала на контратаках. Они пытались быстро двигать мяч в атаке, без владения им ради владения. Собственно, это они делали и в первом тайме. Соперник строил выпады больше через бровки, ведь через центр одному Де Брюйне было не пройти. Нужна квалифицированная поддержка, которой не видно.

В конце матча вновь забил Лукаку. Казалось, теперь взятие ворот точно засчитают. Но нет. Автор ассиста Опенда сыграл рукой, когда убегал от защитника. Сегодня был точно их день. День Словакии. Они выложились на полную, выжали максимум из себя. Конечно, не без доли везения имеем счет 0:1, однако им нужно отдать должное.

Что имеем? Румыния и Словакия вышли в лидеры группы Е. С "бубликами" остались фавориты - Бельгия и Украина. Вот такой получился первый тур. Что будет дальше - увидим.