Пришел черед Мбаппе и компании. Стартовые составы на матч Австрия - Франция

Игровой вечер понедельника, 17 июня, на Евро-2024 завершает матч в группе D, в котором в Дюссельдорфе сыграют Австрия и Франция.

Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав Австрии: Пенц — Мвене, Вебер, Данзо, Пош — Забитцер (к), Зайвальд — Гриллич, Баумгартнер, Лаймер — Грегорич

Стартовый состав Франции: Меньян — Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде — Рабьо, Канте, Гризманн — Тюрам, Мбаппе (к), Дембеле

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Напомним, что в этой же группе вчера Нидерланды со счетом 2:1 обыграли Польшу.