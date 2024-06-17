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Пришел черед Мбаппе и компании. Стартовые составы на матч Австрия - Франция
Заключительный матч игрового дня Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой вечер понедельника, 17 июня, на
Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав Австрии: Пенц — Мвене, Вебер, Данзо, Пош — Забитцер (к), Зайвальд — Гриллич, Баумгартнер, Лаймер — Грегорич
Стартовый состав Франции: Меньян — Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде — Рабьо, Канте, Гризманн — Тюрам, Мбаппе (к), Дембеле
UA-Футбол проведет
Напомним, что в этой же группе вчера Нидерланды со счетом 2:1 обыграли Польшу.
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