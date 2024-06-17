"Они играют на победу, и это будет фантастический поединок для нейтральных болельщиков". Мартинес высказался о матче против Чехии

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, прокомментировал предстоящий первый матч группового этапа чемпионата Европы-2024 против Чехии.

"Я думаю, что стиль игры Чехии очень понятен. Он заключается в том, чтобы рисковать, прессинговать, с игроками, которые хотят забивать голы.

Они играют на победу, и это будет фантастический поединок для нейтральных болельщиков. Отбор показал, что наша группа имеет очень хороший настрой и сильную отдачу. Мы должны продемонстрировать здесь свой лучший уровень".