Тренер Чехии - соперников на Евро: Португальцы выходят на этот матч как фавориты, но мы хотим победить

Наставник национальной команды Чехии Иван Гашек высказался о соперниках на Евро-2024.

"Португальцы -- это игроки, которые выступают за лучшие клубы мира, это звезды, и они выходят на этот матч как фавориты, но мы хотим победить. Мы знаем о Криштиану Роналду, но я хочу, чтобы после игры мы говорили не о том, что мы играли против него, а о том, что мы его победили.

Мы не будем их недооценивать, мы знаем об их качествах, но мы также хотим сосредоточиться на нашей команде".