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Тренер Чехии - соперников на Евро: Португальцы выходят на этот матч как фавориты, но мы хотим победить
Специалист рассказал о первом матче группового этапа турнира
Фото: Czech Football National Team
Наставник национальной команды Чехии Иван Гашек высказался о соперниках на Евро-2024.
"Португальцы -- это игроки, которые выступают за лучшие клубы мира, это звезды, и они выходят на этот матч как фавориты, но мы хотим победить. Мы знаем о Криштиану Роналду, но я хочу, чтобы после игры мы говорили не о том, что мы играли против него, а о том, что мы его победили.Читайте также"Они играют на победу, и это будет фантастический поединок для нейтральных болельщиков". Мартинес высказался о матче против Чехии
Мы не будем их недооценивать, мы знаем об их качествах, но мы также хотим сосредоточиться на нашей команде".
Отметим, что 18 июня состоится матч между сборными Португалии и Чехии.
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