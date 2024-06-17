"Я знал, что в конце концов мы проиграем". Тедеско прокомментировал поражение команды в матче против Словакии

Доменико Тедеско, тренер сборной Бельгии, прокомментировал поражение от Словакии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

"Я знал, что в конце концов мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я не могу сказать команде, что нужно улучшить. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче.

Единственное, что у нас не получилось, - это упустить моменты. У нас их было вдоволь. Это часть игры. Конечно, игроки были разочарованы".