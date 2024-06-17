ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальцона - о победе против Бельгии: Мы обыграли сильного соперника
Кальцона гордится своими игроками
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Словакии Франческо Кальцона гордится своими игроками, которые одержали победу над Бельгией со счетом 1:0 в рамках Евро-2024.
"Наши футболисты сделали все возможное, они приложили усилия, и мы победили сильного соперника. Я сказал ребятам, что мы должны иметь менталитет, что мы можем быть равными лучшим. Это огромная победа, но мы должны продолжать работать.
В будущих матчах - мы должны забивать, чтобы достичь нашей цели".
Популярное сейчас
- Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО