Кальцона - о победе против Бельгии: Мы обыграли сильного соперника

Тренер сборной Словакии Франческо Кальцона гордится своими игроками, которые одержали победу над Бельгией со счетом 1:0 в рамках Евро-2024.

"Наши футболисты сделали все возможное, они приложили усилия, и мы победили сильного соперника. Я сказал ребятам, что мы должны иметь менталитет, что мы можем быть равными лучшим. Это огромная победа, но мы должны продолжать работать.

В будущих матчах - мы должны забивать, чтобы достичь нашей цели".