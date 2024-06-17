Тренер сборной Турции поделился своими мыслями о предстоящем матче против Грузии

Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, рассказал о предстоящем поединке против Грузии в рамках группового этапа

Евро-2024.

"Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. У нас есть хорошее сочетание молодых, талантливых игроков и опытных ребят, поэтому у нас есть шанс.

У нас есть несколько футболистов, которые отсутствуют из-за травм, но мы должны сосредоточиться и верить в людей, которые с нами здесь. Мы не прошли групповой этап на наших последних двух турнирах, поэтому нам действительно нужно начать набирать очки и выигрывать матчи со старта".