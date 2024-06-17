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Тренер сборной Турции поделился своими мыслями о предстоящем матче против Грузии
Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, рассказал о предстоящем поединке против Грузии в рамках группового этапа
Евро-2024.
"Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. У нас есть хорошее сочетание молодых, талантливых игроков и опытных ребят, поэтому у нас есть шанс.
У нас есть несколько футболистов, которые отсутствуют из-за травм, но мы должны сосредоточиться и верить в людей, которые с нами здесь. Мы не прошли групповой этап на наших последних двух турнирах, поэтому нам действительно нужно начать набирать очки и выигрывать матчи со старта".
Напомним, что поединок Турция - Грузия состоится 18 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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