Несчастный случай. Австрийцы в матче с Францией забили сами себе. ВИДЕО

Игровой вечер понедельника, 17 июня, на Евро-2024 завершает матч в группе D, в котором в Дюссельдорфе играют Австрия и Франция.

Австрийцы выглядели вполне уверенно и играли примерно на равных с французами.

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Трехцветные долго не могли ничего придумать, однако австрияки забили сами себе – после навеса Мбаппе Вобер головой срезал мяч в свои ворота.

Очень обидный гол для Австрии, и Франция впереди на 38-й минуте.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.