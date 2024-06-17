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Несчастный случай. Австрийцы в матче с Францией забили сами себе. ВИДЕО
При посредничестве Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой вечер понедельника, 17 июня, на Евро-2024 завершает матч в группе D, в котором в Дюссельдорфе играют Австрия и Франция.
Австрийцы выглядели вполне уверенно и играли примерно на равных с французами.
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Трехцветные долго не могли ничего придумать, однако австрияки забили сами себе – после навеса Мбаппе Вобер головой срезал мяч в свои ворота.
Очень обидный гол для Австрии, и Франция впереди на 38-й минуте.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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