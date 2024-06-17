Сборная Бельгии установила новый антирекорд на чемпионате Европы

Сборная Бельгии потерпела поражение от Словакии со счетом 1:0.

Этот поединок стал для бельгийцев первым проигрышем на групповом этапе чемпионата Европы с 2016 года, когда уступили Италии (2:0).

Кроме того, матч против Словакии стал для Бельгии первым с 1980 года, когда они не смогли реализовать ни одного из четырех голевых моментов.