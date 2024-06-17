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Саньоль - о матче против Турции: У них много хороших игроков с великолепными техническими способностями
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вилли Саньоль, тренер сборной Грузии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Турции.
"Это наш первый матч, и для них также, и я уверен, что они находятся под большим давлением, чем мы. Если говорить об их сильных сторонах, то мы можем сидеть здесь долго, потому что у них много хороших игроков с великолепными техническими способностями.
Для нас это будет большой вызов. После финала плей-офф некоторым игрокам было немного сложно вернуться к повседневной жизни, потому что это было так, будто они жили во сне. Этот сон должен закончиться в определенный момент, и мы должны снова сосредоточиться".
Напомним, что сборная Грузии 18 июня сыграет против Турции.
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