Саньоль - о матче против Турции: У них много хороших игроков с великолепными техническими способностями

Вилли Саньоль, тренер сборной Грузии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Турции.

"Это наш первый матч, и для них также, и я уверен, что они находятся под большим давлением, чем мы. Если говорить об их сильных сторонах, то мы можем сидеть здесь долго, потому что у них много хороших игроков с великолепными техническими способностями.

Для нас это будет большой вызов. После финала плей-офф некоторым игрокам было немного сложно вернуться к повседневной жизни, потому что это было так, будто они жили во сне. Этот сон должен закончиться в определенный момент, и мы должны снова сосредоточиться".