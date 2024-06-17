Группа D, 1-й тур

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Австрия – Франция 0:1

Гол: Вебер 38 (аг)

Австрии удалось дать достойный бой главному фавориту турнира, но не сотворить сенсацию. Подопечные Ральфа Рангника с фирменными давлением и интенсивностью сыграли без мяча, не обращая внимания на статус соперника. Смелый план позволил ограничить количество подходов вице-чемпионов мира к своим воротам, но одновременно в случае неудачи оставлял Мбаппе и Гризманна на оперативном просторе. Что в итоге и предопределило итог встречи.

В первом тайме Франции было действительно трудно регулярно угрожать воротам Пентца. 6:0 в пользу "ле бле" по ударам за стартовые 35 минут четко демонстрируют, что игра была односторонней. Но реально французы лишь дважды выскочили из-под прессинг за этот отрезок, по сути лишь за счет индивидуального класса Тео Эрнандеса. Индивидульный проход латераля "Милана" на 8-й минуте позволил быстро проскочить центр поля, после чего транзитом через Рабьо мяч довели до Мбаппе, который пробил в ближний с острого угла. Еще один классный выпад сам же Тео запорол неудачной передачей.

Австрия долго молчала, чтобы первым ударом создать самый опасный момент за половину. Упамекано ошибся при обостряющей передаче, после чего неоправданно пошел исправлять свою ошибку, оставив зону в обороне. Ней воспользовался Забитцер, который ворвался в штрафную и скинул на Баумгарненера, который по самому центру ворот выходил на Меньяна. Кипер серьезно выручил.

Побочные эффекты от постоянного прессинга "Дас тим" – усталость и пара карточек в жестких стыках. И до перерыва это дало свои неприятные плоды, ведь Франция серьезно прибавила в концовке. На 38-й минуте Мбаппе нагло зашел в штрафную по лицевой, пользуясь пассивностью Мвене (сидел на карточке), после чего подавал в коробку. Первым на мяче оказался Вебер, панично срезавший мяч в собственные ворота. А в компенсированное Гризманн по сути вывел Мбаппе 1 на 1, но Килиан затянул с ударом.

Во втором тайме Австрия даже прибавила в давлении без мяча. Отрезками команда поддавливала фаворита, особенно с выходом Арнаутовича. Но чем агрессивнее встречали, тем большей свободой пользовался Мбаппе впереди. Килиан на 55-й чудом не забил свой первый гол на Евро, элементарно убежав от Данзо и Вебера с центра поля, но затем ужасно пробил в пустой дальний угол. Затем Мбаппе сыграл в стенку с Тео, выведя Эрнандеса на опасную позицию для прострела. До 0:2 Гризманну не хватило нескольких сантиметров. Из-за слабой реализации Францию ждал несколько нервный финал встречи. Но реальных шансов у подопечных Рагника вернуться в игру не было – "ле бле" обороняли результат с запасом прочности и имели еще несколько полушансов удвоить перевес.

0:1. Австрия оправдала ожидания. Играли и смело, и действительно качественно. Но сдержать машину Дешама им не удалось. Забитцер и Баумгартнер показали привычно сильные перфомансы, хотя отдельно стоит отмечать опорника Лейпцига Зайвальда, который еще до перерыва имел монструозные показатели – 6 отборов, перехват и один важный блок. Но Франция остается Францией.

Австрия: Пентц – Пош, Данзо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) – Зайвальд, Гриллич (Виммер, 60) – Лаймер, Баумгартнер, Забитцер – Грегорич (Арнаутович, 59)

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Рабьо (Камавинга, 71) – Дембеле (Коло-Муани, 71), Гризманн, Тюрам – Мбаппе

Предупреждения: Вебер 16, Мвене 34, Баумгартнер 80, Лаймер 84 – Демлебе 56, Мбаппе 90