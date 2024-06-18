Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча

Подопечные Дешама 13 раз пробивали по воротам соперника, но только трижды попали в створ. Ни один футболист команды так и не смог отличиться, но выручил автогол.

Das Team сыграла в нападении еще скромнее. Коллектив делал акцент на борьбе, поэтому нередко фолил (18 нарушений), за что австрийцы заработали 5 желтых карточек.

21 июня "Ле Блё" ожидает непростой поединок против Нидерландов, а команда Рангника встретится с Польшей.

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Смотрите обзор матча 1-го тура группового раунда. Квартет D. Австрия – Франция

Дюссельдорф. Меркур Шпиль-Арена

Австрия – Франция 0:1

Гол: Вобер, 38 (аг)