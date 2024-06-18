Дешам о травме Мбаппе: Его нос выглядит не очень хорошо

В первом туре группового этапа "Ле Блё" завоевали непростую викторию над Австрией (1:0).

"Я доволен работой игроков, хотя у нас были возможности, чтобы поставить точку. Любой матч труден, и у нас получалось не все, но чувствуется сплоченность и благородство команды.

Мы могли бы быть более точными в атаке, но начинать турнир с победы – это хорошая привычка. У нас есть качество и талант, но игроки знают, что нам нужно прикладывать усилия, работая без мяча. Говорить хорошо, но лучше, когда все происходит на поле.

[Сломан ли нос у Мбаппе] По-видимому, да, его нос выглядит не очень хорошо. Посмотрим. Это омрачает сегодняшний вечер. Даже если это всего лишь нос, это очень неприятно для нас", – сообщил тренер.