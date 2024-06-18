Жиру сыграл на седьмом ЧЕ/ЧМ. Лишь трем французам удавалось подобное

Экс-форвард "Милана" появился на 90-й минуте матча против Австрии. Таким образом, нападающий "Лос-Анджелеса" появился на 7-м чемпионате Европы/мира. В составе "Ле Блё" аналогичного достижения достигали только Уго Льорис, Тьерри Анри и Лилиан Тюрам.

Также Жиру стал самым возрастным футболистом в истории сборной на масштабных соревнованиях (37 лет 261 день). Предыдущий рекорд принадлежал Стиву Манданда (37 лет 247 дней).

Оливье дебютировал в национальной команде 13 лет назад, а украино-польское Евро было для него первым крупным турниром с Францией.