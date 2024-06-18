Николае Станчу стал первым игроком, который забил гол на чемпионате Европы, играя за клуб из Саудовской Аравии

Вчера сборная Украины потерпела болезненное поражение от румын со счетом 0:3. Одним из авторов забитых мячей был капитан "трехцветных" Николае Станчу, который отличился в первом тайме.

Благодаря этому результативному действию, румынский полузащитник стал первым игроком, который отметился забитым мячом на чемпионате Европы, играя за клуб из Саудовской Аравии. Николае Станчу представляет "Дамак", который в прошлом сезоне финишировал 10-м в Про-лиге.

Добавим, что благодаря этой победе Румыния возглавляет группу E, опережая сборную Словакии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Следующий свой поединок "трехцветные" сыграют 22 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной Бельгии.