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Николае Станчу стал первым игроком, который забил гол на чемпионате Европы, играя за клуб из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера сборная Украины потерпела болезненное поражение от румын со счетом 0:3. Одним из авторов забитых мячей был капитан "трехцветных" Николае Станчу, который отличился в первом тайме.
Благодаря этому результативному действию, румынский полузащитник стал первым игроком, который отметился забитым мячом на чемпионате Европы, играя за клуб из Саудовской Аравии. Николае Станчу представляет "Дамак", который в прошлом сезоне финишировал 10-м в Про-лиге.
Добавим, что благодаря этой победе Румыния возглавляет группу E, опережая сборную Словакии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Следующий свой поединок "трехцветные" сыграют 22 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной Бельгии.
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