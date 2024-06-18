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"Всё дело в нервах". В УЕФА прокомментировали разгромное поражение Украины от Румынии
Мнение высказали репортёры от обеих стран
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Вчера, 17 июня, сборная Украины потерпела разгромное поражение от Румынии (0:3) в рамках первого тура группы E на Евро-2024.
"Это был великий день для Румынии. В команде говорила о желании заставить своих болельщиков гордиться, и они, конечно же, сделали это в Мюнхене. Если команда Йорданеску сможет продолжать в том же духе, она сможет удивить некоторых на этом турнире", - так прокомментировала игру репортёр УЕФА от Румынии Кристина Таче.
"Это был неудачный старт для команды, которую многие считали фаворитом этого матча. Поражение произошло не из-за качества игроков или тактики. Я считаю, что всё дело в нервах. Украина изо всех сил пыталась справиться с давлением и волнением, отягощенная ожиданиями и сильным желанием принести радость своей стране", - написал в своей колонке Богдан Буга, репортёр по Украине.
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