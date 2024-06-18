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Турция – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Турция - Грузия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: збірна Грузії
В стартовой игре группы F во вторник, 18 июня, в Дортмунде встретятся футболисты Турции и Грузии. Для грузинской сборной этот поединок станет дебютным в финальных турнирах Евро. Сборная Турции в третий раз подряд пробилась в финальный этап чемпионата Европы, но в двух предыдущих турнирах они не могли выйти из группы.
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Первый тур группы F, Евро-2024
Вторник, 18 июня
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Турция 19:00 Грузия
Текстовая онлайн трансляция матча –
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