Турция – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В стартовой игре группы F во вторник, 18 июня, в Дортмунде встретятся футболисты Турции и Грузии. Для грузинской сборной этот поединок станет дебютным в финальных турнирах Евро. Сборная Турции в третий раз подряд пробилась в финальный этап чемпионата Европы, но в двух предыдущих турнирах они не могли выйти из группы.

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Первый тур группы F, Евро-2024

Вторник, 18 июня

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Турция 19:00 Грузия

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