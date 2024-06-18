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Мбаппе пропустит следующие две игры сборной Франции на Евро-2024 - Le Figaro
Групповой этап для форварда завершён
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура группы D на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0). Случилось это во время столкновения с защитником австрийцев - Кевином Данзо.
По информации журналистов Le Figaro, Мбаппе избежит операции, и после восстановления будет выступать на поле в защитной маске.
Отмечается, что новоиспечённый новичок "Реала" пропустит две оставшиеся игры своей национальной команды на групповом этапе против Нидерландов и Польши, но будет готов к матчам стадии плей-офф.
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