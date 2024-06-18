Мбаппе пропустит следующие две игры сборной Франции на Евро-2024 - Le Figaro

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура группы D на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0). Случилось это во время столкновения с защитником австрийцев - Кевином Данзо.

По информации журналистов Le Figaro, Мбаппе избежит операции, и после восстановления будет выступать на поле в защитной маске.

Отмечается, что новоиспечённый новичок "Реала" пропустит две оставшиеся игры своей национальной команды на групповом этапе против Нидерландов и Польши, но будет готов к матчам стадии плей-офф.