Деннис Ман стал первым румыном со времен Георге Хаджи, который отдал две голевые передачи в матче международного турнира

Сборная Румынии смогла шокировать украинскую футбольную общественность, разгромно переиграв "сине-желтых" в первом матче группы Е (3:0). Одним из творцов этой победы является нападающий Деннис Ман, который ассистировал своим партнерам по команде в первом и третьем голах.

Благодаря этим результативным действиям 25-летний игрок повторил достижение 30-летней давности местной легенды футбола. Деннис Ман стал первым румыном со времен Георге Хаджи, который отдал несколько голевых передач в матче международного турнира. Тогда Хаджи на чемпионате мира 1994 года против Колумбии также дважды ассистировал своим партнерам по сборной (сам также отметился голом) и победили соперника со счетом 3:1.

Добавим, что следующий свой матч Румыния сыграет 22 июня против сборной Бельгии.