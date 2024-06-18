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Деннис Ман стал первым румыном со времен Георге Хаджи, который отдал две голевые передачи в матче международного турнира
К большому сожалению, это произошло в поединке против нашей сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Румынии смогла шокировать украинскую футбольную общественность, разгромно переиграв "сине-желтых" в первом матче группы Е (3:0). Одним из творцов этой победы является нападающий Деннис Ман, который ассистировал своим партнерам по команде в первом и третьем голах.
Благодаря этим результативным действиям 25-летний игрок повторил достижение 30-летней давности местной легенды футбола. Деннис Ман стал первым румыном со времен Георге Хаджи, который отдал несколько голевых передач в матче международного турнира. Тогда Хаджи на чемпионате мира 1994 года против Колумбии также дважды ассистировал своим партнерам по сборной (сам также отметился голом) и победили соперника со счетом 3:1.
Добавим, что следующий свой матч Румыния сыграет 22 июня против сборной Бельгии.
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