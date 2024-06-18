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Дидье Дешам одержал свою 100-ю победу в качестве главного тренера сборной Франции
Большое достижение рулевого синих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Франции минимально переиграла Австрию благодаря единственному голу, который забил в свои ворота Максимилиан Вебер. Благодаря этому результату "синие" получили не только важные три очка в группе, а также сделали эту победу исключительной для руководителя своей сборной.
Дидье Дешам одержал свою юбилейную, 100-ю победу во главе главного тренера сборной Франции (30 ничьих и 24 поражения). Рулевой "синих" опережает на 59 побед любого другого тренера (по 41 победе у Мишеля Идальго и Раймона Доменека), причем 22% выигранных поединков сборной приходится на Дидье Дешама (100/459).
Добавим, что лучшим результатом Франции под руководством 55-летнего тренера стала победа на Чемпионате мира 2018 года. Также его сборная дважды была второй: на Чемпионате мира 2022 года и на Евро-2016.
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