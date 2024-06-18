Рангник - о 0:1 от Франции: Досадное поражение. Мы мало чего им позволили за 100 минут

Главный тренер Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Франции (0:1) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024.

"С нашей точки зрения, это досадное поражение. Мы мало чего позволили Франции за 100 минут, но в итоге неудачный автогол решил исход игры в их пользу. С точки зрения работоспособности и борьбы мы получили всё, что требовали и ожидали от нашей команды. Франция настолько хороша, что нужно признать, что это не была совершенно незаслуженная победа, но мы были близки к тому, чтобы чего-то добиться.

Мы прекрасно понимаем, что можем проиграть Франции. Мы не мечтатели, а реалисты. Мы осознаём ситуацию: нам нужно победить Польшу, если мы хотим прогрессировать. Я вообще не могу винить свою команду, мы сделали всё, что могли - большее сделать было невозможно. Ребята разочарованы тем, что этого не хватило для того, чтобы добыть одно очко, но теперь наше внимание обращено на будущее, и в пятницу мы хотим победить", - цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.