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Рангник - о 0:1 от Франции: Досадное поражение. Мы мало чего им позволили за 100 минут
"Но теперь наше внимание обращено на будущее" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Франции (0:1) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024.
"С нашей точки зрения, это досадное поражение. Мы мало чего позволили Франции за 100 минут, но в итоге неудачный автогол решил исход игры в их пользу. С точки зрения работоспособности и борьбы мы получили всё, что требовали и ожидали от нашей команды. Франция настолько хороша, что нужно признать, что это не была совершенно незаслуженная победа, но мы были близки к тому, чтобы чего-то добиться.
Мы прекрасно понимаем, что можем проиграть Франции. Мы не мечтатели, а реалисты. Мы осознаём ситуацию: нам нужно победить Польшу, если мы хотим прогрессировать. Я вообще не могу винить свою команду, мы сделали всё, что могли - большее сделать было невозможно. Ребята разочарованы тем, что этого не хватило для того, чтобы добыть одно очко, но теперь наше внимание обращено на будущее, и в пятницу мы хотим победить", - цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.
Поединок между Австрией и Польшей состоится 21-го июня.
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