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Португалия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Португалия - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
Поединок группы F между Португалией и Чехией будет замыкать первый тур на Евро-2024, который состоится 18 июня в Лейпциге. Для лидера португальцев Криштиану Роналду это будет шестое участие на континентальном турнире и наверняка он попробует увеличить свои бомбардирские показатели на этих соревнованиях (на его на счету 14 голов). Сборная Чехии будет брать участие на Евро уже восьмой раз подряд. Начиная с 2008 года "народная команда" чередует вылеты на групповом этапе с выходами в 1/4 финала. На последнем континентальному турнире чехи дошли именно до четвертьфинала, где вылетели от датчан.
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Первый тур группы F, Евро-2024
Вторник, 18 июня, 22:00
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
Португалия – Чехия
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1
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