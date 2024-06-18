Португалия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Поединок группы F между Португалией и Чехией будет замыкать первый тур на Евро-2024, который состоится 18 июня в Лейпциге. Для лидера португальцев Криштиану Роналду это будет шестое участие на континентальном турнире и наверняка он попробует увеличить свои бомбардирские показатели на этих соревнованиях (на его на счету 14 голов). Сборная Чехии будет брать участие на Евро уже восьмой раз подряд. Начиная с 2008 года "народная команда" чередует вылеты на групповом этапе с выходами в 1/4 финала. На последнем континентальному турнире чехи дошли именно до четвертьфинала, где вылетели от датчан.

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Первый тур группы F, Евро-2024

Вторник, 18 июня, 22:00

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Португалия – Чехия

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