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Рац: Видел полный стадион румын, украинцев не было слышно. Скажу Степаненко, чтобы завершал карьеру
Экс-горняк поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник донецкого "Шахтёра" и сборной Румынии Разван Рац прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0) в стартовом матче группы E на Евро-2024.
"На трибунах была очень приятная атмосфера. Я видел полный стадион румын - думаю, около 50 000. Украинцев вообще не было слышно.
Позвоню Степаненко - скажу ему, чтобы он завершал карьеру. Я был в ложе, среди болельщиков меня не было. Ещё несколько лет назад я играл на поле... быть болельщиком довольно необычно, ты совсем по-другому испытываешь эмоции!
Украина вообще не играла, они выглядели очень апатично, а у нас всё получалось! В этом и заключалась разница от начала до конца матча", - сказал Рац в эфире телеканала ProTV.
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