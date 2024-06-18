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Кевин Де Брюйне вошел в тройку игроков по количеству созданных голевых моментов на чемпионатах Европы
Больше имеют только двое португальцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Бельгия сенсационно уступила сборной Словакии со счетом 0:1. Несмотря на два отмененных гола из-за VAR, "красные дьяволы" имели немало возможностей забить мяч в ответ.
Кевин Де Брюйне создал четыре голевых момента в этом поединке, но партнеры по команде не сумели их реализовать. Бельгиец довел свой общий показатель до 40 голевых моментов, созданных на чемпионатах Европы. С 1980 года по этому показателю только двое игроков создали больше капитана "красных дьяволов": у Луиша Фигу было 42, а у Криштиану Роналду 41.
Добавим, что следующий свой матч сборная Бельгии сыграет 22 июня против Румынии.
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