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Не особо вовремя. За игрой Довбика в матче с Румынией следил скаут одного из итальянских грандов
Инсайд от авторитетного журналиста
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Наполи" активно включился в борьбу за нападающего сборной Украины и "Жироны" Артёма Довбика.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, за игрой форварда в матче группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии (0:3) следил скаут неаполитанского клуба.
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По итогам встречи Артём получил оценку в 7.0 баллов от Sofascore и 6.2 - от WhoScored.
Напомним, что Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24. Украинец отличился 24 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 36 матчах.
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