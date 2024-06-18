Франція виграла свій шостий стартовий матч поспіль на міжнародних турнірах, що є найдовшою серією серед європейських збірних

Вчера Франция смогла преодолеть сопротивление сборной Австрии, победив ее с минимальным счетом 1:0. Эта победа стала сотой во главе сборной для Дидье Дешама, но не только это может занести себе в актив 55-летний специалист.

Франция выиграла свой шестой стартовый поединок подряд на международных турнирах (Чемпионатах мира/Евро), что является самой длинной серией среди европейских сборных. Последний раз в первом туре "синие" осечку имели на Евро-2012, когда сыграли в результативную ничью с Англией (1:1).

Добавим, что следующий поединок Франция проведет 21 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной Нидерландов.