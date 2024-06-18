Евро-2024. Турция – Грузия 3:1. Шедевр 19-летнего Гюллера в сумасшедшем матче

Сегодня матчем против Турции сборная Грузии дебютировала на Чемпионате Европы. Для Турции это уже будет шестое выступление в финальных турнирах чемпионата Европы. Безусловно, опыта у грузин нет, но у этой сборной есть все шансы удивить многих на турнире в Германии.

На нынешнее Евро сборная Турции квалифицировалась с первого места в группе D, где опередила бронзового призера Чемпионата мира 2022 года Хорватию, а также Уэльс, Армению и Латвию. Однако пять предыдущих игр Турция проиграла: три поражения и две ничьи. В отборочной группе А грузины заняли лишь 4 место среди 5 участников, потерпев четыре поражения и дважды победили Кипр. В Лиге Наций грузинская сборная победила Люксембург 2:0 и в решающем матче одолела Грецию в серии пенальти 4:2.

Грузины с первых минут отдали инициативу соперникам и могли уже в дебюте противостояния пропустить. После мощного удара Айхана мяч попал в штангу. Этот холодный душ заставил подопечных Саньоля играть более активно и они ответили своим моментом. Меквабишвили пробивал из-за пределов штрафной но на его удар среагировал Гюнюк. Очень интересное начало встречи, ведь футболисты обеих команд пытались как можно скорее доставить мяч в заключительную треть поля. Важно, что почти не было "стерильного" контроля. Следует отдать должное грузинам, пытавшимся искать свои шансы впереди, хотя и играли вторым номером.

Подопечные Монтеллы 70% игрового времени владели мячом и на 25-й минуте они добились своего. Правый защитник Турции Мюлдюр с лета мощно пробил в верхний угол – 1:0. Шикарный гол, безусловно, станет украшением матча. Почти сразу интрига в матче могла умереть, но удача была на стороне грузин. Кенан Йылдиз после прострела переправил мяч с нескольких метров в ворота, но после просмотра VAR зафиксировали положение вне игры.

Грузины не опустили руки, а наоборот заиграли активнее и на 32-й минуте сравняли счет. Жорж Микаутадзе после передачи Кочорашвили пробил в ближний угол и забил дебютный гол Грузии в истории на Евро – 1:1. Этот гол добавил подопечным Саньоля уверенности в собственных силах и они могли даже выходить вперед, но Микаутадзе из пределов штрафной пробил мимо ворот. Шикарный футбол в первой половине встречи подарили нам команды. Семнадцать ударов на две команды до перерыва… Вот такой футбол нам нужен.

Сразу после перерыва продолжали играть первым номером футболисты сборной Турции. Опасно пробивал со штрафного Чалханоглу, но блестяще сыграл Мамардашвили. Следует отдать должное грузинам, которые пытались не прижиматься к собственным воротам и при первой возможности выбегали в атаку. Во второй половине встречи команды начали играть более осторожно, понимая цену ошибки.

На 65-й минуте 19-летний Арда Гюллер отважился на удар из-за пределов штрафной и попал в дальний верхний угол – 2:1. Шикарный гол! Такого Мамардашвили точно не ожидал. Почти сразу Кочорашвили мог сравнять счет, но он пробил в перекладину. Грузины не сдавались и за эту игру им точно не должно быть стыдно. Очень сложно было комбинировать под проливным дождем. К тому же, сил в подопечных Саньоля с каждой минутой становилось все меньше. На 90+3 минуте должен был забивать Микаутадзе, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. На 90+7 минуте снял все вопросы о победителе Актюркоглу, который забил в пустые ворота - 3:1.

В итоге, победа Турции.

Евро-2024. Группа F. 1-й тур

Турция – Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр (25), Гюлер (65), Артюркоглу (90+7) - Микаутадзе (32)

Турция: Гюнюк - Акайдын, Кёкчю, Гюлер (Язиджи, 79), Чалханоглу (Озкан, 90+1), Бардакджи, Мюлдюр (Челик, 84), Йылдыз (Артюркоглу, 85), Кадыоглу, Йылмаз, Айхан (Демирал, 79)

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе (Давиташвили, 74), Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Цитаишвили (Лочошвили, 74), Микаутадзе