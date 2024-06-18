Шотландия - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Это второй тур Евро-2024. Швейцария может обеспечить себе выход в плей-офф, а вот Шотландии для сохранения надежд на выход из группы нельзя проигрывать. И даже играть вничью невыгодно – только побеждать. Непростая задача, но на чемпионате Европы не бывает легко.

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Матч второго тура группы А между Шотландией и Швейцарией состоится в среду, 19-го июня, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит ОТТ-сервис MEGOGO (MEGOGO Футбол 1). Также чемпионат Европы 2024 можно смотреть на региональных каналах Общественного, если сигнал не на ОТТ.

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