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Получил рецидив. Хорватия потеряла хавбека до конца Евро-2024
Первые потери
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.
Как сообщает пресс-служба "шашечных", Влашич покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы.
По этой же причине Никола пропустил три последних игры в прошлом сезоне Серии А в составе "Торино".
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В первом матче хорватов на групповом этапе против сборной Испании (0:3) Влашич участия не принимал.
Следующие соперники Хорватии на Евро - национальные команды Албании и Италии.
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