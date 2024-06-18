Получил рецидив. Хорватия потеряла хавбека до конца Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.

Как сообщает пресс-служба "шашечных", Влашич покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы.

По этой же причине Никола пропустил три последних игры в прошлом сезоне Серии А в составе "Торино".

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В первом матче хорватов на групповом этапе против сборной Испании (0:3) Влашич участия не принимал.

Следующие соперники Хорватии на Евро - национальные команды Албании и Италии.