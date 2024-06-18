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Винченцо Монтелла накануне игры с Грузией: Очень важно, чтобы игроки боролись от начала и до конца
Недооценка соперника может привести к неприятным последствиям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Турция сыграет свой первый поединок на Евро-2024, где ее соперником будут дебютанты турнира - сборная Грузии. Накануне матча главный тренер "лунных звезд" Винченцо Монтелла заявил, что его команда будет чувствовать бешеную поддержку на этих соревнованиях, поскольку в Германии есть большая турецкая диаспора.
"Это большая ответственность, ведь турецкие болельщики составляют большинство. Для нас большая честь играть перед ними. Очень важно, чтобы игроки боролись от начала и до конца. Наша единственная цель - победить, хорошо сыграть. Грузия - очень сложная команда, которая может играть физически. Для нас это будет нелегкий матч. Нам нужно набраться терпения. Мы должны сохранять равновесие и оставаться организованными все время. Я очень уважаю сборную Грузии", - цитирует Винченцо Монтеллу Турецкая футбольная федерация.
Добавим, что поединок между этими командами состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.
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