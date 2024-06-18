Мартинес накануне игры с чехами: После первых трех матчей мы сможем увидеть, заслуживаем ли мы того, чтобы пройти дальше

Сборная Португалии будет замыкать первый тур на Евро-2024, где будет противостоять ей Чехия. Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции сказал, что важно хорошо начать этот турнир его подопечным.

"Мы должны верить в себя, важно мечтать. Если мы не мечтаем, трудно добиться успеха в футболе. Но мы также несем ответственность за то, чтобы играть хорошо. После первых трех матчей мы сможем увидеть, заслуживаем ли мы того, чтобы пройти дальше. У нас есть новые игроки, которые показали очень хороший уровень. Теперь мы должны много работать. Талант есть, это факт, но мы должны показать силу без мяча, показать наши психологические ресурсы, что мы можем справиться с трудностями. Мы готовы, но мы еще не в лучшей форме, и это может произойти только после трех матчей".

"Из моего опыта участия в международных турнирах я знаю, что нужно иметь этот микс опыта и новых талантов. Это именно тот случай. Криштиану (Роналду) и Пепе имеют такой уровень опыта, которого нет почти ни в одной другой раздевалке, и они являются двумя самыми возрастными игроками на соревнованиях. А еще у нас есть Жоау Невеш и Франсишку Консейсау, которые становятся все более влиятельными у нас. Этот микс необходим для формирования связи, для того, чтобы мы имели одинаковую концентрацию, одинаковую преданность и одинаковую цель", - цитирует Роберто Мартинеса L'EQUIPE.

Добавим, что матч между Португалией и Чехией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге.