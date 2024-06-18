Румынский экс-форвард Шахтера Марика: Мы заасфальтировали украинцев

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика в восторге от победного результата в игре национальной командой Украины (3:0) на групповом этапе Евро-2024.

"Мы заасфальтировали украинцев! Мы играли невероятно.

Мы позволили им перехватить инициативу с начала, но потом вернулись в игру. Как я и предполагал, наши ребята дали им играть, они диктовали игру, что нас не беспокоило.

Наши игроки больше бегали, чем украинцы. Есть игроки, которые жертвовали собой, и это было видно до конца. Не зря у нас была лучшая защита в отборочных матчах, именно так и выигрывают матчи", - добавил Марика.