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Тренер чехов Иван Гашек: Я хочу, чтобы после матча мы не говорили, что мы играли против Роналду, а что мы победили его
Посмотрим, удастся ли им остановить португальца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Чехии уже восьмой раз подряд сыграет на Евро. Подопечные Ивана Гашека сегодня встретятся с фаворитами группы - сборной Португалией. Главный тренер чехов на предматчевой пресс-конференции сказал, что его игрокам важно сдерживать на поле Криштиану Роналду.
"Мы хотим нейтрализовать Роналду. Особенно для наших ребят, они запомнят это на всю жизнь. Роналду - один из лучших игроков, и они смогут сказать, что играли против него, и, возможно, даже преуспеют. Я хочу, чтобы после матча мы не говорили, что мы играли против Роналду, а что мы победили его. Самая важная вещь на этом турнире - последняя игра. Следовательно, первая игра на самом деле ничего не решает", - цитирует Ивана Гашека bein Sports.
Добавим, что поединок между Португалией и Чехией состоится сегодня в 22:00.
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