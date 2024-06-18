Тренер чехов Иван Гашек: Я хочу, чтобы после матча мы не говорили, что мы играли против Роналду, а что мы победили его

Сборная Чехии уже восьмой раз подряд сыграет на Евро. Подопечные Ивана Гашека сегодня встретятся с фаворитами группы - сборной Португалией. Главный тренер чехов на предматчевой пресс-конференции сказал, что его игрокам важно сдерживать на поле Криштиану Роналду.

"Мы хотим нейтрализовать Роналду. Особенно для наших ребят, они запомнят это на всю жизнь. Роналду - один из лучших игроков, и они смогут сказать, что играли против него, и, возможно, даже преуспеют. Я хочу, чтобы после матча мы не говорили, что мы играли против Роналду, а что мы победили его. Самая важная вещь на этом турнире - последняя игра. Следовательно, первая игра на самом деле ничего не решает", - цитирует Ивана Гашека bein Sports.

Добавим, что поединок между Португалией и Чехией состоится сегодня в 22:00.