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Диаш: Мы знаем, что Чехия - сильная команда
Футболист выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Чехии.
"Это будет тяжелый поединок, независимо от того, кто будет играть. Мы знаем, что Чехия - сильная команда.Читайте такжеТренер чехов Иван Гашек: Я хочу, чтобы после матча мы не говорили, что мы играли против Роналду, а что мы победили его
Мы уже хорошо их знаем и, очевидно, сосредотачиваемся на том, что мы можем сделать, поэтому наше мышление направлено на управление нашими ожиданиями, нашими усилиями и на то, чтобы быть готовыми к соревнованиям".
Напомним, что матч Португалия - Чехия состоится 18 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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