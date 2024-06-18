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Нагельсман - о матче против Венгрии: Нам нужно выигрывать
Специалист настроен оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсман, тренер сборной Германии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Венгрии.
"Мы знаем, что матч против Шотландии был хорошим началом. Я хочу дать команде как можно больше энергии. Работа сейчас приносит много удовольствия, и мы постараемся выступить на таком же уровне в среду. Нам нужно выигрывать гораздо больше матчей, если мы хотим достичь наших целей".
Отметим, что матч Германия - Венгрия состоится 19 июня в 19:00 по киевскому времени.
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