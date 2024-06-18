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Сборная Сербии потеряла своего вингера до конца Евро-2024
Плохие новости для команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.
По информации итальянских СМИ, травма, которую получил футболист во время матча группы С против Англии (0:1), оказалась серьезной.
Игрок во вторник, 18 июня, прошел медицинское обследование, которое выявило травму колена.
Ожидается, что Филиппу потребуется для восстановления не менее 3-4 недель, и в зависимости от тяжести повреждения сроки могут быть увеличены.
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