Сборная Сербии потеряла своего вингера до конца Евро-2024

Вингер сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.

По информации итальянских СМИ, травма, которую получил футболист во время матча группы С против Англии (0:1), оказалась серьезной.

Игрок во вторник, 18 июня, прошел медицинское обследование, которое выявило травму колена.

Ожидается, что Филиппу потребуется для восстановления не менее 3-4 недель, и в зависимости от тяжести повреждения сроки могут быть увеличены.