Тренер сборной Венгрии поделился своими мыслями о матче против Германии

Тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о соперниках группового этапа Евро-2024, национальной команде Германии.

"Мы хотели бы избежать их не только потому, что они хозяева турнира, но и из-за их качества. Это другой класс.

В последних трех матчах мы ни разу не проиграли им, у нас одна победа и две ничьи. Мы надеемся продолжить эту положительную серию, даже зная, что нас ждет совсем другая игра".