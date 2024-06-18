ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Венгрии поделился своими мыслями о матче против Германии
Мы хотели бы избежать их (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о соперниках группового этапа Евро-2024, национальной команде Германии.
"Мы хотели бы избежать их не только потому, что они хозяева турнира, но и из-за их качества. Это другой класс.
В последних трех матчах мы ни разу не проиграли им, у нас одна победа и две ничьи. Мы надеемся продолжить эту положительную серию, даже зная, что нас ждет совсем другая игра".
Напомним, что матч между сборными Германии и Венгрии состоится 19 июня.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Ужасная игра Украины, сенсационное поражение Бельгии, победа Франции. Главные новости за 17 июня
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО