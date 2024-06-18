Цитаишвили выйдет в старте Грузии на матч против Турции. Стартовые составы команд

Сегодня, 18 июня, последними на Евро-2024 , вступают в борьбу команды группы `F.

Первый матч группы – Турция против Грузии, начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.

Турция: Мерт Гюнок, Самет Акайдын, Оркун Кекчю, Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, Абдюлкерим Бардакджы, Мерт Мюлдюр, Кенан Йылдыз, Ферди Кадыоглу, Барыш Алпер Йылмаз, Каан Айхан

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе

Отметим, что в стартовом составе Грузии выйдет хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, а защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили остался в запасе.