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Цитаишвили выйдет в старте Грузии на матч против Турции. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
Фото: Грузія
Сегодня, 18 июня, последними на
Первый матч группы – Турция против Грузии, начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.
Турция: Мерт Гюнок, Самет Акайдын, Оркун Кекчю, Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, Абдюлкерим Бардакджы, Мерт Мюлдюр, Кенан Йылдыз, Ферди Кадыоглу, Барыш Алпер Йылмаз, Каан Айхан
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе
Отметим, что в стартовом составе Грузии выйдет хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, а защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили остался в запасе.
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