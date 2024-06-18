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Жиру пропустил тренировку со сборной Франции
Известна причина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру пропустил сегодняшнюю (18 июня) тренировку национальной команды.
По информации издания RMC Sport, это произошло из-за травмы, которую футболист получил во время матча против Австрии (0:1).
Но повреждение не серьезное и игрок вернется к тренировкам со сборной Франции уже в среду, 19 июня.
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