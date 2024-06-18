ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Далич - о матче против Албании: Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златко Далич, тренер сборной Хорватии, выступил на пресс-конференции перед матчем против Албании в рамках группового этапа Евро-2024.
"Мы анализируем игру Албании и посмотрим, что нам нужно сделать. Мы должны победить, наши соперники имеют уверенность после хорошего выступления против Италии.
Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли. Хорватские болельщики точно не оставят нас в беде - они будут с нами".
Матч Хорватия - Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Косырин - о 0:3 Румынией: С выбором вратаря Ребров ошибся. Степаненко тоже уже не тянет
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО