ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Грузии и Турции устроили драку на трибунах стадиона. ВИДЕО
Фанаты также использовали пиротехнику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Грузии и Турции сегодня, 18 июня, сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.
Перед началом поединка грузинские болельщики ходили по улицам Дортмунта и использовали пиротехнику.
А уже на трибунах стадиона грузины вступили в стычку с фанатами сборной Турции. Агрессивно настроенные болельщики устроили драку, бросаясь друг в друга стульями и другими предметами.
All kicking off between Turkey and Georgia fans! ???????????????????? pic.twitter.com/pXmbYSGvjA— Football Fights (@footbalIfights) June 18, 2024
Популярное сейчас
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- Косырин - о 0:3 Румынией: С выбором вратаря Ребров ошибся. Степаненко тоже уже не тянет
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Комментарии 1