Фанаты Грузии и Турции устроили драку на трибунах стадиона. ВИДЕО

Сборные Грузии и Турции сегодня, 18 июня, сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.

Перед началом поединка грузинские болельщики ходили по улицам Дортмунта и использовали пиротехнику.

А уже на трибунах стадиона грузины вступили в стычку с фанатами сборной Турции. Агрессивно настроенные болельщики устроили драку, бросаясь друг в друга стульями и другими предметами.

All kicking off between Turkey and Georgia fans! ???????????????????? pic.twitter.com/pXmbYSGvjA