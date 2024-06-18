ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый тайм между сборными Турции и Грузии завершился ничьей 1:1. Видео голов
Два гола на две команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 18 июня, стартовал матч между сборными Турции и Грузии в рамках группового этапа Евро-2024.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Первыми открыли счет подопечные Винченцо Монтеллы на 25-й минуте. Мерт Мюлдюр получил мяч на границе штрафной площадки и без колебаний пробил в правую девятку.
Но Грузинам также удалось реализовать свой момент. Жорж Микаутадзе переиграл голкипера соперника и направил мяч в нижний правый угол ворот.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО