Первый тайм между сборными Турции и Грузии завершился ничьей 1:1. Видео голов

Во вторник, 18 июня, стартовал матч между сборными Турции и Грузии в рамках группового этапа Евро-2024.

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Первыми открыли счет подопечные Винченцо Монтеллы на 25-й минуте. Мерт Мюлдюр получил мяч на границе штрафной площадки и без колебаний пробил в правую девятку.

Но Грузинам также удалось реализовать свой момент. Жорж Микаутадзе переиграл голкипера соперника и направил мяч в нижний правый угол ворот.