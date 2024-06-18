ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дансо: Мне жаль, что Килиан Мбаппе получил травму
Футболист высказался о столкновении с Килианом
Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Дансо, защитник сборной Австрии, высказался о столкновении с Килианом Мбаппе в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против Франции.
"Мне жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего поединка. Я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что он сможет вернуться на поле как можно быстрее".
Ожидается, что Мбаппе пропустит две игры за свою национальную команду.
Популярное сейчас
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО