Дансо: Мне жаль, что Килиан Мбаппе получил травму

Кевин Дансо, защитник сборной Австрии, высказался о столкновении с Килианом Мбаппе в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против Франции.

"Мне жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего поединка. Я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что он сможет вернуться на поле как можно быстрее".

Ожидается, что Мбаппе пропустит две игры за свою национальную команду.