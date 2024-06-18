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Лучший гол Евро? Гюлер забил шедевр в игре Турции с Грузией. Видео
Гол на 65-й минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После перерыва сборная Турции вырывается вперед в матче против Грузии в рамках группового этапа Евро-2024.
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На 65-й минуте Арда Гюлер сильным ударом поражает правую девятку ворот.
Текущий счет 2:1.
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