"Мы должны использовать все свои шансы". Тренер сборной Албании рассказал о предстоящем матче против Хорватии

Силвиньо, тренер сборной Албании, высказался о матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии.

"Наша команда на 100% готова к завтрашнему дню. У нас тренировка позже, но пока что с командой все в порядке.

Мы должны использовать все свои шансы и сделать все возможное. Это сложная группа, и завтра мы встретимся с Хорватией. В футболе может произойти все, что угодно".

Матч Хорватия - Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.