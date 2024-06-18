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"Мы должны использовать все свои шансы". Тренер сборной Албании рассказал о предстоящем матче против Хорватии
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Силвиньо, тренер сборной Албании, высказался о матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии.
"Наша команда на 100% готова к завтрашнему дню. У нас тренировка позже, но пока что с командой все в порядке.
Мы должны использовать все свои шансы и сделать все возможное. Это сложная группа, и завтра мы встретимся с Хорватией. В футболе может произойти все, что угодно".
Матч Хорватия - Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.
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