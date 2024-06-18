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Португалия - Чехия: Известны стартовые составы команд на матч группового этапа Евро-2024
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сегодня, 18 июня, состоится матч группового этапа Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.
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Команды объявили стартовый состав:
Португалия: Кошта, Диаш, Пепе, Мендеш, Далот, Фернандеш, Феррейра, Канселу, Силва, Роналду, Леау
Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провид, Шульц, Кухта, Шик.
???????????????? Compos officielles!#EURO2024 | #PORCZE pic.twitter.com/LWw56PcWf5— UEFA EURO 2024 ???????? (@EURO2024FRA) June 18, 2024
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