Хорватия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Уже в среду, 19 июня начнется второй тур группового раунда Евро-2024. Представители группы B Хорватия и Албания сыграют в Гамбурге, на стадионе "Фолькпаркштадион". Матч начнется в 16:00.

Хорватия и Албания проиграли в первом туре, поэтому им надо играть на победу, чтобы сохранить шанс на выход в плей-офф.

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Итак, матч второго тура Евро-2024 между Хорватией и Албанией состоится в среду, 19 июня, в 16:00. Студия к матчу начнется в 15:20, трансляция матча – в 15:50 на телеканале Megogo Футбол 1 и интернет-платформе Megogo.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Хорватія - Албанія Смотреть трансляцию

Также игра в прямом эфире будет доступна к просмотру на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Трансляции доступны в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.