Поборский: Роналду будет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии

Бывший игрок национальной сборной Чехии Карел Поборский назвал Криштиану Роналду одним из самых слабых звеньев сборной Португалии.

"Я уже давно говорил, что Криштиану Роналду будет одним из самых слабых звеньев Португалии, если выйдет в старте.

Болельщики обеих команд будут сходить с ума от него, но в его возрасте он не так хорошо умеет строить игру и прессинговать, как его младшие товарищи по команде.

Я думаю, что лучше было бы, чтобы он вышел в старте, это бы больше помогло нашей команде".