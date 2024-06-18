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Поборский: Роналду будет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии
Карел высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок национальной сборной Чехии Карел Поборский назвал Криштиану Роналду одним из самых слабых звеньев сборной Португалии.
"Я уже давно говорил, что Криштиану Роналду будет одним из самых слабых звеньев Португалии, если выйдет в старте.
Болельщики обеих команд будут сходить с ума от него, но в его возрасте он не так хорошо умеет строить игру и прессинговать, как его младшие товарищи по команде.
Я думаю, что лучше было бы, чтобы он вышел в старте, это бы больше помогло нашей команде".
Отметим, что 18 июня состоится матч между сборными Португалии и Чехии. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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