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Роналду - первый игрок, который сыграл на шести чемпионатах Европы
Португалец вышел в стартовом составе на матч против Чехии
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.
Футболист сегодня, 18 июня, выйдет в стартовом составе своей национальной команды в матче группового этапа Евро-2024 с Чехией.
Ранее Роналду участвовал в пяти чемпионатах Европы: в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 году.
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