Роналду - первый игрок, который сыграл на шести чемпионатах Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

Футболист сегодня, 18 июня, выйдет в стартовом составе своей национальной команды в матче группового этапа Евро-2024 с Чехией.

Ранее Роналду участвовал в пяти чемпионатах Европы: в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 году.